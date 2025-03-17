Волгоградцы делятся кадрами жуткого зарева от ландшафтного пожара

17 марта поздним вечером небо над северными районами Волгограда окрасилось в ярко-красный цвет, а воздух заволокло густым дымом. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной апокалиптичного пейзажа стал крупный ландшафтный пожар.
- В 20:32 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда. Горит камыш. Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части производят тушение, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, о месте локализации пожара не сообщается, однако днём спутники NASA фиксировали крупный пожар в пойме реки Мокрая Мечетка. Тогда было заявлено, что пал запущен намеренно для контролируемого отжига растительности. При этом местных жителей о производстве работ не предупредили.
Фото и видео: ЖВ | Жесть Волгограда / t.me