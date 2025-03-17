



17 марта в Ворошиловском районе Волгограда встало движение на участке 1-й Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, глухая пробка образовалась на проезжей части ул. Рабоче-Крестьянской в границах ул. Казахской и пр. Ленина.





- Всё началось около 17:00 с аварии на перекрёстке ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Базисной. Вроде бы два внедорожника не поделили дорогу. В результате отделались несколькими царапинами на машинах, но, ожидая ДПС, собрали за собой не одну сотню машин, - поделился с журналистами один из местных жителей.

Обстановку осложнил вечерний час пик. Судя по всему, двигаясь в плотном потоке, держать себя в руках удалось далеко не всем водителям. В результате на всём протяжении затора, растянувшегося уже без малого на 4 километра, произошли повторные ДТП. На текущий момент, по информации сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке 1-й Продольной зафиксированы уже 4 аварии.

- Движение практически полностью стоит. Вот уже 30 минут не могу проехать Ворошиловский торговый центр. Похоже, вечер удался, - с грустью шутит ещё одна спешащая с работы волгоградка.

Отметим, автолюбителям, у которых есть возможность, в настоящее время лучше рассмотреть альтернативные маршруты передвижения в южную часть города.