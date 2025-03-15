В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала женщина

Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 15.03.2025 18:24
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15.03.2025 18:24
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
В Центральном районе Волгограда в остановившийся автобус врезалась машина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на улице Рокоссовского сегодня, 15 марта, в 16-30 ч., когда автобус подрулил к остановке.Hyundai Accent протаранил автобус, едва он остановился. В результате ДТП травмы получила пассажирка иномарки.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
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