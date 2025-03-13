В Волгограде врач-терапевт осуждена за продажу больничных

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор врачу-терапевту, которая за деньги оформляла электронные листки нетрудоспособности. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, медработника приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также лишили права на 2 года заниматься медицинской деятельностью.

Женщину признали виновной в совершении во взяточничестве и служебных подлогах (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что с июля 2022 года на протяжении 1,5 лет она систематически оформляла за деньги больничные без фактической проверки состояния здоровья пациентов. Доказано шесть эпизодов.

По словам Рудник, волгоградцы, которые воспользовались услугами терапевта, также понесли уголовную ответственность.