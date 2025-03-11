В Волжском легковушка влетела под припаркованную на улице фуру

В Волгоградской области один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с фурой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 20:05 напротив дома №107в на улице Пушкина в Волжском.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и совершил наезд на стоящую грузовую машину Iveco с прицепом.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что грузовик уже давно стоит на обочине улицы и его трудно увидеть в темноте. По их словам, в легковушке находилась компания молодежи. К счастью, все остались живы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области