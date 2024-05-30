Заведующая детским садом в Новониколаевском районе Волгоградской области и ее супруг предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 53-летняя женщина фиктивно трудоустраивала своего 55-летний мужа на работу в детский сад.

- Проведенным расследованием установлено, что в 2018-2023 годах обвиняемая неоднократно фиктивно трудоустраивала своего супруга в детском саду на должности дворника, охранника, кухонного работника и т.д. При этом мужчина фактически в дошкольном учреждении не работал, а был официально трудоустроен в других организациях. Всего таким способом предприимчивым супругам удалось похитить из местного бюджета более 400 тысяч рублей, - сообщила Черединина.

Семейная пара обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. Заведующей также инкриминируется ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Вину оба не признают.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Новониколаевский районный суд. Прокуратурой также предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В связи с этим наложен арест на земельный участок и автомобиль обвиняемых в качестве обеспечительной меры.