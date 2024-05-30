Расследования

Под Волгоградом заведующая детсадом с супругом идут под суд за любовь к легким деньгам

Расследования 30.05.2024 12:21
0
30.05.2024 12:21


Заведующая детским садом в Новониколаевском районе Волгоградской области и ее супруг предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 53-летняя женщина фиктивно трудоустраивала своего 55-летний мужа на работу в детский сад.

- Проведенным расследованием установлено, что в 2018-2023 годах  обвиняемая неоднократно фиктивно трудоустраивала своего супруга в детском саду на должности дворника, охранника, кухонного работника и т.д. При этом мужчина фактически в дошкольном учреждении не работал, а был официально трудоустроен в других организациях. Всего таким способом предприимчивым супругам удалось похитить из местного бюджета более 400 тысяч рублей, - сообщила Черединина.

Семейная пара обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ  (мошенничество в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. Заведующей также инкриминируется ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Вину оба не признают.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Новониколаевский районный суд. Прокуратурой также предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В связи с этим наложен арест на земельный участок и автомобиль обвиняемых в качестве обеспечительной меры.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.05.2024 16:19
Расследования 30.05.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 15:48
Расследования 30.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 14:53
Расследования 30.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:26
Расследования 30.05.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:21
Расследования 30.05.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 10:25
Расследования 30.05.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 21:56
Расследования 29.05.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 18:51
Расследования 29.05.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:58
Расследования 29.05.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:51
Расследования 29.05.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 08:26
Расследования 29.05.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2024 17:42
Расследования 28.05.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2024 17:14
Расследования 28.05.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2024 12:14
Расследования 28.05.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2024 11:47
Расследования 28.05.2024 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:19
Ставропольца осудили за производство 17 кг мефедрона под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде подвели итоги в организации школьного питанияСмотреть фотографии
15:48
Главой Быковского района переизбран Александр РычаговСмотреть фотографии
15:19
Директор ЦПКиО рискнул самыми смелыми и легкими сотрудниками паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде на видео попало жуткое ДТП у городской администрацииСмотреть фотографии
14:53
Волжанка инвестировала более 3 млн рублей в карман мошенникуСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде пролетевшая на красный свет фура оставила мокрый след и разбитую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Александр Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:14
«Ждать трагедии, как в Петербурге?»: в Волгограде снова будут судить коммерсанта после ДТП с маршруткой №4Смотреть фотографии
14:10
ЕР направит на рассмотрение в правительство инициативы по нацпроекту «Семья»Смотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области лето начнется с магнитной буриСмотреть фотографии
13:47
Водитель «Лады» погиб в страшном ДТП с автогрейдером в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгоградской области 31 мая взвоют сиреныСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде 12-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркойСмотреть фотографии
13:20
Компания 15-летних подростков разбилась на иномарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
За неделю картофель подорожал в Волгоградской области почти на 25%Смотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом заведующая детсадом с супругом идут под суд за любовь к легким деньгамСмотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области оружейнику-самоучке дали 3 года колонии за хранение оружияСмотреть фотографии
11:21
Продававшие порно в Америку и Европу волгоградцы поедут в колониюСмотреть фотографии
11:05
Выдачу посылок после масштабного сбоя начал СДЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
Волжанину за убийство 39-летнего товарища грозит длительный тюремный срокСмотреть фотографии
10:25
Стали известны подробности гибели подростка в заливе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Цены на бензин в Волгоградской области после рывка неожиданно замерлиСмотреть фотографии
10:06
Мужчина выпал с девятого этажа на пр. Столетова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Где в Волгограде в июне отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
09:48
Губернатор открыл оборонно-спортивный лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:46
Компания ВОЛМА развивает цифровизацию производстваСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области накануне дня рождения утонул школьникСмотреть фотографии
09:38
Коробку с 60 пледами изъяли у прилетевшей из Дубая волгоградкиСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцы пожаловались на электробусы-невидимкиСмотреть фотографии
 