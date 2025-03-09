В центре Волгограда погиб водитель иномарки после столкновения с опорой моста





В Центральном районе Волгограда погиб водитель Opel Astra после жесткого столкновения с опорой железнодорожного моста. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла вечером 8 марта напротив дома №96 по улице Кубинской. Момент аварии зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору. После иномарку отнесло вновь на проезжую часть, где она столкнулась с автомобилем Toyota.

В результате аварии водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области