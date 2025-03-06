



Следователями Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве сожителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет СК, на почве ревности волгоградка нанесла удар кухонным ножом в сердце мужчины.

Установлено, что инцидент произошел 26 февраля во время застолья. Ранение оказалось фатальным – мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Свою вину женщина полностью признала.