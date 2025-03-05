Пассажир погиб в перевернувшемся Fiat Ducato в Волгоградской области

Смертельная авария произошла сегодня, 5 марта, в Ольховском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
- В 07-30 час. на 98 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин» водитель, управляя автомашиной Fiat Ducato, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Главке.
В результате происшествия погиб пассажир микроавтобуса.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области