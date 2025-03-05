Происшествия

Пассажир погиб в перевернувшемся Fiat Ducato в Волгоградской области

Происшествия 05.03.2025 11:42
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05.03.2025 11:42


Смертельная авария произошла сегодня, 5 марта, в Ольховском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.



- В 07-30 час. на 98 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин» водитель, управляя автомашиной Fiat Ducato, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Главке.

В результате происшествия погиб пассажир микроавтобуса.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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