



В Киквидзенском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и Nissan Almera. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия случилась вечером 19 апреля на 75 километре автодороги «Самойловка – Шумилинская».





По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2112» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ» и две пассажирки автомобиля Nissan доставлены в медучреждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области