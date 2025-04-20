Приготовленный на балконе шашлык обойдется волгоградцам в 400 тысяч

За разведение открытого огня в квартире и местах общего пользования, в том числе балконах, полагается штраф до 400 тысяч рублей. Об этом 18 апреля предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— Разведение открытого огня в квартире, на балконах и иных местах общего пользования считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом, притом достаточно серьезным. В соответствии со статьей 20.4 КоАП - нарушение требований пожарной безопасности - за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей, — процитировали слова Колунова РИА Новости.

Если же пожар от разведения огня привел к причинению ущерба или гибели людей, то виновнику может грозить уголовная ответственность. Огонь разрешается разводить на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.