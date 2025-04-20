



«Нам помогала вся Волгоградская область», - говорит волонтер Маргарита Аракелян, буквально на днях вернувшаяся из Курска. После сбора гуманитарного груза для детей из школы-интерната, попавших туда в том числе из курского приграничья, она вместе с коллегами сорвалась в новую поездку, не сказав о ней ни слова даже своим близким.





В Курскую область учитель начальных классов и музыкальный педагог, а ныне доброволец Маргарита Аракелян с позывным «Марго» отправилась не впервые. Говорит, что в этот раз по знакомой дороге она вместе со своими спутниками не ехала, а буквально летела.

- Нас попросили отвезти гуманитарный груз в детский дом Курска, - вспоминает руководитель отряда «Луганские меддобровольцы» Маргарита Аракелян. – Для нас это направление было не новым, поэтому мы быстро организовались с руководителем команды «СВОих не бросаем» Александром Волковым и договорились о примерных датах – участники общества инвалидов из Среднеахтубинского района своими руками делали деревянные подставки для яиц, и нам очень хотелось передать эти сувениры накануне Пасхи. Так и случилось.





Список вещей, необходимых ученикам школы-интерната, был максимально прост – одежда на разные сезоны и канцелярские принадлежности. Но волгоградские волонтеры решили, что этому нехитрому набору не хватает вещей с частичкой домашнего тепла.

- Мы спросили, можно ли собрать книги? Можно. А если мы привезем какие-то угощения? Конечно, но только с сертификатом качества, - вспоминает Марго. – На нашу просьбу откликнулось столько людей… Буквально вся Волгоградская область. Предприниматели из двух торговых центров Волжского собрали целые пакеты новых вещей – пальто, куртки, платья, брюки. Многие из них даже не стали называть своих имен. Сказали, что никакие благодарности и грамоты им не нужны. Помогают ведь не ради них. Председатель комитета воинов-афганцев Краснооктябрьского района загрузил нам буквально половину машины. И инвалидные коляски – одну взрослую и две детские, и художественную литературу, и постельное белье. А сколько всего собрали в храме, школе, библиотеке... Когда я видела эти огромные пакеты, у меня на глазах наворачивались слезы. Там, на месте, один из журналистов спросил меня, сколько денег мы потратили на гуманитарный груз. А мы не собирали ни копейки. Люди помогали сами.





О предстоящей поездке Маргарита Аракелян говорила крайне сдержанно. Своим близким женщина и вовсе предпочла рассказать обо всем только по возвращению.

- По пути мы видели всякое – и брошенные дома, и перевернутые сожженные машины. Некоторые места оставляли тягостное ощущение. Но каким же изумительным, чистым и ухоженным оказался сам Курск, - делится впечатлениями доброволец. – Многие знакомые хотели каких-то живых подробностей, но я на эти темы особо не распространяюсь: «Все нормально!». Сестра, к слову, узнала о нашем гуманитарном конвое и позвонила мне в шоковом состоянии: «Куда тебя несет? С ума ты что ли сошла?». А я думаю, что бояться нам нечего. Прорвемся. И вернемся в эти места еще не раз.

О том, как вышедшая на пенсию педагог стала волонтером и уехала работать в госпиталь для раненых участников СВО, корреспонденты ИА "Высота102" рассказывали в отдельном материале.

Фото Маргариты Аракелян

Виктория Чумакова