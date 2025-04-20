В МВД рассказали о новой психологической атаке мошенников





Телефонные аферисты для запугивания людей признаются в мошенничестве после совершенного преступления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает V102.RU.

Злоумышленник звонит потенциальной жертве от имени мобильного оператора и просит назвать код из СМС для продления договора на оказание услуги. Когда же пользователь передает код, мошенник сообщает о том, что обманул его.

- На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, - пояснили в управлении.

Позже с пострадавшим связываются якобы сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга или Госуслуг. Они инструктируют человека, как спасти деньги, переведя их на «безопасный» счет, и поймать злоумышленников.