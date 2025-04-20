Волгоградцы увидят в небе МКС невооруженным глазом

В период с 21 по 30 апреля жители Волгограда смогут стать свидетелями пролета Международной космической станции в ночном небе. Об этом сообщили в Волгоградской планетарии, передает V102.RU.
Всего МКС совершит 11 пролетов над Волгоградом, каждый из которых продлится от 2 до 7 минут.
При условии ясной погоды наблюдать за перемещением яркой точки в небе можно будет невооруженным глазом. Для наилучшего обзора рекомендуется выбирать открытые местности, расположенные вдали от источников городского освещения.
Делимся с вами точным временем пролета МКС над городом:
21 апреля: 4:19 - 4:25
23 апреля: 4:16 - 4:23
24 апреля: 3:29 - 3:33
25 апреля: 4:14 - 4:21
26 апреля: 3:26 - 3:31
27 апреля: 2:38 - 2:42
28 апреля: 3:23 - 3:29
29 апреля: 2:36 - 2:40
29 апреля: 4:10 - 4:16
30 апреля: 1:48 - 1:50
30 апреля: 3:20 - 3:27