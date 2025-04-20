Общество

На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парада

Общество 20.04.2025 12:56
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20.04.2025 12:56


Сегодня, 20 апреля, в Волгограде на площади Павших борцов рабочие начали возводить трибуну для военного парада. Об этом сообщает ИА «Высота 102». 


Как ранее сообщалось информагентством, тренировки продолжительностью 3 часа состоятся 2, 4 и 7 мая. Соответствующая информация содержится в документации к аукциону по звуковому сопровождению мероприятия.

Уже сейчас рабочие начали возводить трибуны к предстоящему празднику. Территория для будущих трибун огорожена металлическим забором и привезены все детали для будущей конструкции.

Фото: V102.RU

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