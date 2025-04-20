Волгоградцы получат пенсии досрочно из-за майских праздников





Соцфонд изменил график выплат пенсий в Волгоградской области на майские праздники. Как сообщает V102.RU, пенсионеры, которые получают выплаты с 1 по 4 мая, смогут получить деньги досрочно уже 30 апреля.

Тем, кому пенсия обычно положена с 5 по 11 мая, средства перечислят в период с 5 по 7 мая. По обычному графику будут действовать выплаты уже с 11 мая.

Социальном фонде России пояснили, что досрочные выплаты вводятся для того, чтобы пенсионеры могли получить деньги до начала длинных выходных, когда банки и почтовые отделения не работают. В ведомстве также рекомендуют уточнять сроки выплат в местных отделениях СФР, поскольку график в зависимости от района может отличаться.