Общество

Волгоградцы получат пенсии досрочно из-за майских праздников

Общество 20.04.2025 08:00
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20.04.2025 08:00


Соцфонд изменил график выплат пенсий в Волгоградской области на майские праздники. Как сообщает V102.RU, пенсионеры, которые получают выплаты с 1 по 4 мая, смогут получить деньги досрочно уже 30 апреля. 

Тем, кому пенсия обычно положена с 5 по 11 мая, средства перечислят в период с 5 по 7 мая. По обычному графику будут действовать выплаты уже с 11 мая. 

Социальном фонде России пояснили, что досрочные выплаты вводятся для того, чтобы пенсионеры могли получить деньги до начала длинных выходных, когда банки и почтовые отделения не работают. В ведомстве также рекомендуют уточнять сроки выплат в местных отделениях СФР, поскольку график в зависимости от района может отличаться. 

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