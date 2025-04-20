Андрей Бочаров встретил Пасху вместе с жителями Волгограда и области

В Александро-Невском соборе вместе с сотнями волгоградцев Светлую Пасху встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Ночью пасхальные службы прошли во всех православных храмах Волгоградского региона. Пасхальную службу в соборе возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Воссозданный храм, освященный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2021 году, стал центром духовного единения, символом возрождения традиций, восстановления исторической справедливости и сохранения исторической памяти.
Фото: администрация Волгоградской области