Волгоградстат не заметил резкого подорожания проезда в Волжском

А уже с 21 апреля подорожает до 50 рублей и проезд в маршрутках Волжского.
Общество 19.04.2025 20:45
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19.04.2025 20:45
А уже с 21 апреля подорожает до 50 рублей и проезд в маршрутках Волжского.
В еженедельном мониторинге цен на товары и услуги, проводимом Волгоградстат, не отразилось резкое повышение проезда в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным статистического ведомства, за период с 8 по 14 апреля средняя стоимость проезда в автобусе и трамвае в Волгоградской области не изменилась ни на копейку и составила 30,77 рубля. Тогда как в Волжском с 10 апреля проезд в муниципальном транспорте подорожал с 35 до 50 рублей.Напомним, возмущенные волжане пожаловались на действия городских властей, принявших решение о резком повышении стоимости проезда в автобусах и трамваях, главе СК РФ Александру Бастрыкину. Председатель следственного комитета поручил сотрудникам регионального управления провести по данному факту проверку.
А уже с 21 апреля подорожает до 50 рублей и проезд в маршрутках Волжского.
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