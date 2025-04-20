МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Волгоградской области





На большой части территории Волгоградской области и в Волгограде на ближайшие дни объявлена высокая пожароопасность. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление МЧС, в регионе введен 4 класс горимости леса на 20 и 21 апреля.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Запрещается бросать непотушенные сигареты, спички, оставлять промасленную ветошь, разводить костры, выжигать сухую растительность.

При возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону «101» или «112».