Общество

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Волгоградской области

Общество 20.04.2025 15:30
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20.04.2025 15:30


На большой части территории Волгоградской области и в Волгограде на ближайшие дни объявлена высокая пожароопасность. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление МЧС, в регионе введен 4 класс горимости леса на 20 и 21 апреля. 

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Запрещается бросать непотушенные сигареты, спички, оставлять промасленную ветошь, разводить костры, выжигать сухую растительность.

При  возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону «101» или «112».

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