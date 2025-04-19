В больнице №7 спасают выпавшего из окна 2-летнего волгоградца

Фото V102.RU (архив)
Общество 19.04.2025 21:26
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19.04.2025 21:26
Фото V102.RU (архив)
Волгоградские врачи борются за жизнь 2-летнего мальчика, который выпал из окна квартиры на втором этаже. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Он госпитализирован в больницу №7.Напомним, трагедия произошла сегодня, 19 апреля. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Родители в момент происшествия находились дома, однако они не усмотрели за малышом.
Фото V102.RU (архив)
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