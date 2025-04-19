В Михайловке нашли родителей потерявшегося мальчика

Происшествия 19.04.2025 19:56
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19.04.2025 19:56
Родители потерявшегося в Михайловке мальчика установлены. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального округа Волгоградской области.Напомним, сегодня, 19 апреля, был найден маленький мальчик без сопровождения взрослых. Чумазый ребенок шел один по улице. Мальчика на время поиска его родных передали сотрудникам полиции.
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