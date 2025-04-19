Происшествия

В Михайловке нашли родителей потерявшегося мальчика

Происшествия 19.04.2025 19:56
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19.04.2025 19:56


Родители потерявшегося в Михайловке мальчика установлены. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального округа Волгоградской области.
Напомним, сегодня, 19 апреля,  был найден маленький мальчик без сопровождения взрослых. Чумазый ребенок шел один по улице. Мальчика на время поиска его родных передали сотрудникам полиции.


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