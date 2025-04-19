Волгоградцы жалуются на похитителей тюльпанов из придомовых цветников





Волгоградцы вынуждены охранять высаженные около МКД тюльпаны от похитителей весенних цветов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в домах на проспекте Ленина в районе ЦПКиО, находится немало желающих обобрать палисадники, где жители выращивают цветы.

- Сейчас тюльпаны можно купить за копейки. Но нет, народ так и норовит украсть. Это возмущает и обижает. Товарищи, будьте людьми! Не рвите чужие цветы! – обращаются собеседники информагентства к землякам.





Фото V102.RU



рассказывают горожане.По словам волгоградцев, некоторые пенсионеры вынуждены дежурить у окон, чтобы охранять цветники от набегов воришек. А в некоторых подъездах даже установили видеонаблюдение за придомовой территорией.Горожанам, которые тратят немало времени, сил, а также средств, чтобы около домов было красиво, обидно, что кто-то считает, что можно вот так просто залезть ногами в палисадники и оборвать чужие цветы.Такая же проблема и в Волжском. Там народ не стесняется среди бела дня обрывать городские клумбы. Иногда фото таких «цветочников» появляется в местных пабликах, но даже печальная слава их не страшит.