Волгоградцы жалуются на похитителей тюльпанов из придомовых цветников

- Кто только здесь не шастает, - рассказывают горожане. – Как говорится, и стар, и мал. Ладно, еще дети глупые, но когда недавно мамаша одна с ребенком начала рвать наши тюльпаны, это вообще было запредельно. Чему она может научить ребенка? Воровать?
По словам волгоградцев, некоторые пенсионеры вынуждены дежурить у окон, чтобы охранять цветники от набегов воришек. А в некоторых подъездах даже установили видеонаблюдение за придомовой территорией.
Горожанам, которые тратят немало времени, сил, а также средств, чтобы около домов было красиво, обидно, что кто-то считает, что можно вот так просто залезть ногами в палисадники и оборвать чужие цветы.
Такая же проблема и в Волжском. Там народ не стесняется среди бела дня обрывать городские клумбы. Иногда фото таких «цветочников» появляется в местных пабликах, но даже печальная слава их не страшит.