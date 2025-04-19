Общество

Волгоградцы жалуются на похитителей тюльпанов из придомовых цветников

Общество 19.04.2025 20:07
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19.04.2025 20:07


Волгоградцы вынуждены охранять  высаженные около МКД тюльпаны от похитителей весенних цветов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в домах на проспекте Ленина в районе ЦПКиО, находится немало желающих обобрать палисадники, где жители выращивают цветы.

- Кто только здесь не шастает, - рассказывают горожане. – Как говорится, и стар, и мал. Ладно, еще дети глупые, но когда недавно мамаша одна с ребенком начала рвать наши тюльпаны, это вообще было запредельно. Чему она может научить ребенка? Воровать?

По словам волгоградцев, некоторые пенсионеры вынуждены дежурить у окон, чтобы охранять цветники от набегов воришек. А в некоторых подъездах даже установили видеонаблюдение за придомовой территорией.

Горожанам, которые тратят немало времени, сил, а также средств, чтобы около домов было красиво, обидно, что кто-то считает, что можно вот так просто залезть ногами в палисадники и оборвать чужие цветы.

Такая же проблема и в Волжском. Там народ не стесняется среди бела дня обрывать городские клумбы.  Иногда фото таких «цветочников» появляется в местных пабликах, но даже печальная слава их не страшит.

- Сейчас тюльпаны можно купить за копейки. Но нет, народ так и норовит украсть. Это возмущает и обижает. Товарищи, будьте людьми! Не рвите чужие цветы! – обращаются собеседники информагентства к землякам.

Фото V102.RU

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