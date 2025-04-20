Аферисты обманывают волгоградцев пасхальными ботами





В Волгоградской области и других регионах России в православный праздник появились мошеннические боты в Telegram. Как сообщает V102.RU, аферисты используют тему Пасхи для обмана граждан.

Так, специалистами компании F6 зафиксировано более 11 ботов с пасхальной тематикой, которые предлагают подарки и призы в обмен на подписки. Мошеннические каналы распространяются через рекламу в мессенджере.

Перейдя в бота, пользователь получает предложение ввести номер телефона и код подтверждения. Однако человек не подозревает, что это является фишинговой ссылкой для кражи аккаунтов. По данным экспертов, на уловку попали уже более 120 тысяч человек.

Чтобы не стать жертвой, специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из соцсетей, не вводить коды подтверждения в неизвестных ботах и проверять официальность акций через достоверные источники.