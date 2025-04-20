Общество

Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с Пасхой

Общество 20.04.2025 16:45
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20.04.2025 16:45


Волгоградцы сегодня, 20 апреля, поздравляют друг друга со светлым христианским праздником торжества жизни и духа. Глава региона Андрей Бочаров тоже не остался в стороне и обратился ко всем православным жителям города и области с теплыми словами, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что губернатор лично позвонил Владыке Герману, чтобы поздравить его с великим праздником, пожелав в ходе беседы здоровья и благополучия. Также поздравления от первого лица приняли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, а также епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. В их лице Бочаров поздравил и всех православных волгоградцев с праздником Светлой Пасхи.

Напомним, в Пасхальную ночь Андрей Бочаров посетил богослужение в воссозданном храме Святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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