Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с Пасхой





Волгоградцы сегодня, 20 апреля, поздравляют друг друга со светлым христианским праздником торжества жизни и духа. Глава региона Андрей Бочаров тоже не остался в стороне и обратился ко всем православным жителям города и области с теплыми словами, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что губернатор лично позвонил Владыке Герману, чтобы поздравить его с великим праздником, пожелав в ходе беседы здоровья и благополучия. Также поздравления от первого лица приняли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, а также епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. В их лице Бочаров поздравил и всех православных волгоградцев с праздником Светлой Пасхи.

Напомним, в Пасхальную ночь Андрей Бочаров посетил богослужение в воссозданном храме Святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области