В Волгоградской области раньше срока расцвели лазоревые цветки

В северных районах Волгоградской области почти на месяц раньше срока расцвели пионы тонколистные или, как еще называют их в народе, лазоревые цветки. Как сообщает ИА «Высота 102», красные цветы на ярко-зеленой подушке обычно расцветают в конце мая. Но в прошлом году они заалели также раньше срока – в начале мая. В этом году из-за рано наступившего тепла они появились и вовсе в конце апреля.