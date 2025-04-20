В Волгоградской области раньше срока расцвели лазоревые цветки

Фото V102.RU (архив)
Общество 20.04.2025 07:32
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20.04.2025 07:32
Фото V102.RU (архив)
В северных районах Волгоградской области почти на месяц раньше срока расцвели пионы тонколистные или, как еще называют их в народе, лазоревые цветки. Как сообщает ИА «Высота 102», красные цветы на ярко-зеленой подушке обычно расцветают в конце мая. Но в прошлом году они заалели также раньше срока – в начале мая. В этом году из-за рано наступившего тепла они появились и вовсе в конце апреля.Пионы тонколистые растут в Жирновском, Новониколаевском, Серафимовичском, Руднянском, Урюпинском и других районах региона. Эти цветы занесены в Красную книгу Волгоградской области и их нельзя срывать. Однако эта популяция растений страдает из-за распашки земель.
Фото V102.RU (архив)
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