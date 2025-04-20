В Волгограде волонтеры соорудили гамак для орлана-белохвоста с переломом позвоночника





В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом ребер и позвоночника. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волонтеров приюта «Птичий остров», искалеченной птице соорудили специальный гамак для восстановления.

Как ранее сообщалось информагентством, птицу привезли из села Черный Яр Астраханской области. Несмотря на серьезные травмы, волонтеры надеются спасти птицу и уже занимаются ее лечением.

- Мы приобрели материалы, потом покрыли коробку из деревянного бруса тентом и закрыли всю москитной сеткой. Дальше я прикрепила на каркас брезентовые ремни. Пришлось перекопать кучу материала, измучить огромное количество людей, волонтеров, человеческих врачей и ветеринарных специалистов. Конечно, эту конструкцию еще тестим, но ему сейчас гораздо лучше- плотно поел и теперь отдыхает, - поделилась проделанной работой директор центра Алина Ерина.

Как отмечают специалисты, орлану стало уже лучше - птица начала шевелить лапками.

Фото: Птичий остров / vk.com