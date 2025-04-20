Общество

«На очереди - шампиньоны»: волгоградские грибники раньше срока открыли сезон

Общество 20.04.2025 16:10
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20.04.2025 16:10


После первых весенних дождей волгоградские грибники открыли сезон сбором степных сморчков. Уповая на благосклонность погоды, в ближайшее время любители тихой охоты надеются и на щедрый урожай шампиньонов.

На уходящей неделе в сообществах волгоградских грибников случился настоящий бум. Показывая фото, которые вызывают неминуемое желание сорваться с места и выехать на природу, фанаты тихой охоты делятся и самыми «хлебными» точками.

- Каждому грибу – свое время. Сейчас, к примеру, начался сезон степных сморчков, - рассказывает ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. – До недавнего времени он был вписан в Красную книгу России, а в нашем региональном издании он числится до сих пор. Правда, в новой редакции Красной книги Волгоградской области его уже не будет. Откровенно говоря, сбор сморчков людьми не вредит популяции. Куда страшнее для нее – распашка земель.

Даже опытным грибникам волгоградский миколог советует не уповать на свой многолетний стаж и внимательно проверять содержимое корзин, ведь под видом съедобного и любимого гурманами сморчка на сковородке зепросто могут оказаться его ядовитые «близнецы».

- На территории нашего региона можно встретить ядовитые грибы, которые очень похожи на сморчки, - отмечает Инна Землянская. – Например, строчки, которые сейчас также растут в степях. Если же говорить о будущем сезоне, то вслед за сморчками мы ждем появления шампиньонов и опенка майского. Впрочем, с последним я бы советовала не рисковать, так как внешне он практически неотличим от поганки. Узнать его среди ядовитых опенков не всегда под силу даже профессионалам. На мой взгляд, грибникам лучше дождаться конца мая и попытать своей удачи в поисках белого гриба. Конечно, при условии, что этой весной погода окажется щедра на дожди.

Традиционные весенние заморозки, сменяющие едва ли не летнюю погоду, грибам не так страшны. Резкое похолодание, отмечает кандидат биологических наук, не уничтожает урожай, а только лишь отсрочивает сезон плодоношения.

Прошлой осенью волгоградские грибники возвращались из лесов с пустыми руками. Полное отсутствие «улова» специалисты объясняли редкими дождями и похолоданием.

- Дожди прошли очень поздно, было похолодание, и земля сильно остыла. После заморозков в лесах упали листья и накрыли её плотным слоем. То, что сейчас в Волгоградской области намного потеплело, скорее всего, не даст желанного результата, - рассуждали волгоградские грибники в сообществах. - Как раз из-за плотного слоя листьев земля не сможет прогреться. К тому же, дожди не промочили хвойные посадки - под подстилкой, увы, сухо. В барханах обильного урожая тоже не ждать. Грибы там есть и будут только благодаря тому, что перегретый песок сохранил своё тепло. Правда, в этом случае овчинка вновь не стоит выделки.

Виктория Чумакова

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