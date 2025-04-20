Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачом





В Камышинском районе Волгоградской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Kia Rio и большегруза Citrak. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло утром 20 апреля на 452 километре трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград».





По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом. В результате аварии иномарка сильно пострадала.

Водитель Kia Rio скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель большегруза госпитализирован.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области