Расследования

Под Волгоградом в «Светофоре» на голову покупательницы свалился ящик с бытовой химией

Расследования 04.03.2025 12:26
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04.03.2025 12:26


Фроловский городской суд Волгоградской области встал на защиту местной жительницы, на которую во время покупок в магазине «Светофор» с высоты упал ящик с бытовой химией. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, ООО «Торгсервис34» обязали выплатить ей почти 70 тысяч рублей моральной компенсации. 

Установлено, что 25 апреля 2023 года женщина находилась возле стеллажа с бытовой химией, когда работник магазина на погрузчике осуществлял распределение товара на верхние ярусы. Одна из коробок с товаром упала на голову покупательницы, после чего та потеряла сознание. Женщина была госпитализирована медиками в больницу. 

По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что в результате происшествия ей были причинены многочисленные повреждения.

– Судом с ООО «Торгсервис34» в пользу истца взысканы: материальный ущерб в размере - 6 650 рублей, компенсация морального вреда - 25 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя - 15 825 рублей, а также судебные расходы - 22 234 рубля, – уточнили в пресс-службе суда. 

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в начале февраля прошли тотальные проверки магазинов «Светофор» по всей России. В некоторых регионах суды приостанавливали деятельность гипермаркетов в связи с выявленными нарушениями правил торговли и санитарных норм. Один из магазинов в Дзержинском районе также временно закрывался из-за несоблюдения норм СанПиН. 

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