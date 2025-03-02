Суд в Волгограде закрывал гипермаркет «Светофор» из-за нарушений СанПиН

Однако в связи с устранением нарушения деятельность фасовочного помещения магазина была возобновлена досрочно.
Общество 02.03.2025 08:56
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02.03.2025 08:56
Однако в связи с устранением нарушения деятельность фасовочного помещения магазина была возобновлена досрочно.
В Волгограде гипермаркет «Светофор» временно приостанавливал свою работу из-за нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Данную информацию предоставило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».Нарушения САНПиН были выявлены в ходе внеплановой проверки ООО «Торгсервис 34». В фасовочном помещении гипермаркета «Светофор», расположенном на улице Качинцев в Волгограде, отсутствовали моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды и раковиной для мытья рук. Постановлением Дзержинского суда Волгограда юрлицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. ст.6. 3 КОАП РФ, а его деятельность приостановили на 30 суток.
Однако в связи с устранением нарушения деятельность фасовочного помещения магазина была возобновлена досрочно.
Напомним, в начале февраля прошли тотальные проверки магазинов «Светофор» по всей России. В некоторых регионах суды приостанавливали деятельность гипермаркетов в связи с выявленными нарушениями правил торговли и санитарных норм. Также претензии к компании, которой принадлежат магазины в Центральном и Северо-западном округах, были и у налоговиков.
Фото V102.RU
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