Транспорт

Камеры видеонаблюдения установят на 13 мостах и путепроводах в Волгограде

Транспорт 01.03.2025 17:46
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01.03.2025 17:46


В Волгограде объявлен электронный аукцион на поиск подрядной организации, которая проложит кабельные линии для последующей установки камер видеонаблюдения на 13 путепроводах и мостах. Как сообщает V102.RU, начальная сумма контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Кабельные линии от световых опор до мест расположения камер видеонаблюдения должны быть проложены за 60 дней, отсчет которых начнется от даты подписания контракта.

Работы должны быть выполнены на 13 объектах - это мосты через ВДСК, реку Царица по 3-ей Продольной магистрали и Астраханский мост через реку Царица, а также 10 путепроводов. В их числе путепроводы №№ 6, 7 и 8 по 3-ей Продольной магистрали, путепровод на площади Возрождения по проспекту Ленина и путепровод «Латошинский», на поселке Песчанка, по ул. 40 лет ВЛКСМ (Марийский), по ул. Комсомольская, по ул. Льва Толстого и у станции Сарепта. 

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