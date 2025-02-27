Экономика

Колбаса и сосиски подорожали в Волгоградской области

Экономика 27.02.2025 08:30
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27.02.2025 08:30


В Волгоградской области за минувшую неделю заметно подорожали колбасные изделия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, стоимость вареной колбасы увеличилась на 2,33% - до 431,33 рубля за килограмм. Сосиски выросли в цене на 2,77% (435,14 рубля за кг).
В то же время куры подешевели почти на 2% (202,52 рубля).
Из молочных продуктов подорожал на 1,3% творог – 410,13 рубля. Подсолнечное масло стало дороже на 1,04% - до 133,08 рубля за литр. Всего на 1% подешевело сливочное масло, однако его цена по-прежнему впечатляет – 1053 рубля за килограмм.
Почти не изменилась стоимость яиц – средняя цена этого продукта составляет около 105 рублей за десяток.
Из овощей отмечено снижение стоимости огурцов – на 2,4% (264 рубля), а вот картофель  подорожал на 1,47% (59,79 рубля за кг). Цены на помидоры также выросли на 1,66% - до 240,32 рубля. Изменился и ценник на свежую капусту: она подорожала на 1,86% (47,32 рубля).
А вот яблоки подорожали за неделю аж на 3%. Средняя цена за килограмм этих фруктов выросла до 124,85 рубля за килограмм.


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