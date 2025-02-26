В Центробанке советуют не ждать быстрого снижения ключевой ставки





В Центробанке обсудили ключевую ставку по итогам заседания, прошедшего 14 февраля. Напомним, что тогда показатель было решено сохранить на уровне 21%. Повышение ставки, по мнению регулятора, имеет более серьезные риски.

Сохранение ставки на прежнем уровне, по данным ЦБ, является взвешенным решением, поскольку поможет проследить последующую ситуацию с инфляцией.

— Сохранение ключевой ставки позволит дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий и их влияние на инфляцию, минимизируя риск избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем, — следует из отчета регулятора по результатам заседания совета директоров.

Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период, чем ранее прогнозировалось специалистами.

— В 2025 году средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 19,0 - 22,0% годовых, в 2026 году - 13,0 - 14,0% годовых. В 2027 году средняя ключевая ставка будет находиться в нейтральном диапазоне - 7,5 - 8,5% годовых, — говорится в резюме.