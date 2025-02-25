Расследования

Появилось видео с возмутившими Бастрыкина «бандитами» из Волгограда

Расследования 25.02.2025 10:37
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25.02.2025 10:37




В Сети появились видеокадры демонстративного поведения группы кавказцев, привлекших накануне внимание главы СК Александра Бастрыкина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчины, гоняющие по улицам Волгограда на ВMW, нарушают правила дорожного движения, вызывающе себя ведут, демонстрируют запрещенные и неприличные жесты и даже показывают предметы, похожие на оружие.

Видео вызвало возмущение волгоградцев. 

- Эти товарищи неоднократно нарушают покой мирных граждан своими дерзкими выходками, агрессивной ездой и прочим. Чувствуют свою безнаказанность, но всему есть предел. Ездят с оружием и в масках. По односторонней улице, которую переходят дети, летают со скоростью больше 100 километров, - пишут пользователи. 

Как видно из кадров, водитель, управляющий автомобилем, в котором находилась компания мужчин, стремительно пролетает улицу Чуйкова в центре Волгограда, также несется с огромной скоростью по проспекту Жукова, не реагируют они и на сотрудника ГИБДД, проезжая по мосту через Волгу. А трюки с демонстративно опасным вождением зафиксировали другие водители. 

Напомним, накануне Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям проверить информацию о противоправных действиях группы мужчин в Волгограде. Герои видео неславянской внешности систематически нарушают общественный порядок и правила дорожного движения при управлении транспортными средствами, говорилось в сообщении СУ СК по Волгоградской области. 

Отмечалось также, что они публично демонстрируют оружие, однако компетентными органами меры реагирования не принимались. 

Видео  Avia.pro / t.me

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