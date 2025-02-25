В Волгограде легковушки устроили массовое ДТП на ул. Бредихина

24 февраля в Красноармейском районе Волгограда произошло столкновение с участием трёх автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», массовая авария случилась в частном секторе на территории посёлка Буревестник.
- В 13:40 напротив дома № 54 по ул. Бредихина произошло столкновение автомобилей SITRAK, Citroen и LADA Priora, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, столкновение произошло на фоне ухудшения погодных условий. В результате аварии пассажирка автомобиля Citroen была травмирована. Прибывшей каретой скорой помощи женщина была доставлена в одну из ближайших больниц. Обстоятельства массового ДТП в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.
Фото из архива ИА «Высота 102»