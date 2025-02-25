Происшествия

Под Волгоградом на видео попала экстрим-поездка на ватрушке

Происшествия 25.02.2025 09:58
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25.02.2025 09:58


В Дубовке Волгоградской области местный житель на привязанной к иномарке ватрушке едва не угодил под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU, опасное развлечение, которое лишь по счастливой случайности не закончилось трагедией, запечатлела камера видеорегистратора. 



По информации водителя, поделившегося видеозаписью 25 февраля, инцидент произошел на улице Гоголя в Дубовке. На кадрах автомобиль Chevrolet Aveo движется по заснеженной дороге с привязанной ватрушкой, на которой находится человек. Когда транспортные средства сближаются, ватрушку заносит и  находившийся на ней едва не оказывается под колесами.  

Примечательно, что водитель Chevrolet, судя по всему, понимал опасность забавы, и подавал сигнал с помощью фар водителю встречного автомобиля. 

Видео: Волгоград №1 / t.me

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