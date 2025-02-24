Андрей Малахов из Волгоградской области скончался в Москве

Общество 24.02.2025 08:12
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24.02.2025 08:12
Не стало известного жителя Камышина Волгоградской области Андрея Малахова. Печальную новость, передает V102.RU, сообщили его родные.
Андрею Малахову, известному фотографу, спортсмену, музыканту и поэту было 62 года. Он был автором песни «Мой Камышин», а также участвовал в передачах на федеральных каналах, посвященных музыке и православию. Андрей Малахов также неоднократно принимал участие в соревнованиях среди ветеранов по легкой атлетике.
По словам друзей камышанина, он умер в Москве, куда приезжал к своим детям.
Фото Андрея Малахова VK.com
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