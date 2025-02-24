



23 и 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции по защите Донбасса, страны Запада ввели новые санкции против России. Как сообщает ИА «Высота 102», незаконные ограничения затронули российские компании и их партнёров за рубежом. Кроме того, пополнились и персональные списки. Туда в том числе была внесена уроженка Волгограда, ныне занимающая пост в прокуратуре Анна Туробова. Против работника надзорного ведомства санкции применили правительства Великобритании, Австралии и ЕС.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, Анна Туробова работает в прокуратуре Республики Крым. В 2018 году она занимала должность прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления.

Отметим, в целом же новый пакет санкций Великобритании включает в себя 107 позиций, куда вошли бизнесмены, политики и даже представители судебной системы. Ограничения, введённые сегодня Австралией, затрагивают 79 организаций, а также 70 частных лиц. В «чёрный список» ЕС вошли 28 человек и 35 организаций, в числе которых восемь СМИ. Ранее редакция сообщала о введении ограничений в отношении «Волжского абразивного завода», после чего предприятие вынуждено было объявить о сокращении части сотрудников.

Фото: ГТРК «ТАВРИДА»