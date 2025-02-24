Арбитражный суд оштрафовал ООО «Волгоградская областная производственная ветеринарная лаборатория» за производство лекарственного препарата для ветеринарного применения при отсутствии лицензии. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, поводом послужили итоги проверки ГУ МВД России по Волгоградской области, которое выявило грубые нарушения при обращении лекарственных средств в деятельности ветлаборатории.

В частности, здесь осуществлялось производство лекарственного препарата «Гранулы с римифоном» – в качестве действующего вещества использовался изониазид. Между тем, данные препараты, по данным открытых источников, используются для эвтаназии волков, лис, шакалов и бродячих собак. Вместе с этим «Гранулы с римифоном», «Изониазид» и «Римифон» отсутствуют в Реестре лекарственных средств для ветеринарного применения «Гален», подчеркнули в ведомстве.

При этом лицензии на производство лекарственных средств для ветеринарного применения у юридического лица не было.

Тем не менее, были собраны доказательства, подтверждающие производство и реализацию незарегистрированного лекарственного препарата «Гранулы с римифоном» (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры). Как следует из решения суда, всего лаборатория, расположенная в городе Дубовка, продала 97111 штук данного препарата 306 покупателям на общую сумму более 8 миллионов рублей. Таким образом, лаборатория осуществляла производство лекарственного препарата для ветеринарного применения в отсутствие лицензии и ввела его оборот в нарушение положений Федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Арбитражный суд подтвердил, что ООО «Волгоградская областная производственная ветеринарная лаборатория» нарушило обязательные требования в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В судебном заседании представители ветлаборатории признали факт административного нарушения, однако просили считать его малозначительным. Но суд не согласился с этой позицией, посчитав, что производство и реализацию данного препарата несло угрозу жизни и здоровью людей. В итоге юрлицо было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Решение арбитражного суда вступило в законную силу.

Фото V102.RU (архив)