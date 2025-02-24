



24, 25 и 26 февраля волгоградцам не угрожают магнитные бури. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии РАН, вероятность спокойной магнитосферы на ближайшие дни находится на уровне 73-82%.

Геомагнитный штиль продлится как минимум до четверга. Активность всё это время будет находится в «зелёной зоне», на уровне 1-3 баллов. При этом слабая магнитная буря берёт своё исчисление при активности магнитосферы от 5 баллов.

Специалисты отмечают, что не изменит прогноз даже вспышка на солнце высшего X2-класса, произошедшая 23 февраля. По данным моделирования, она обойдёт Землю стороной.

- Местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны, - подчёркивается в сообщении пресс-службы Лаборатория солнечной астрономии.

Напомним, ранее 24 февраля ряд волгоградских СМИ сообщили о якобы «мощной» и «затяжной» магнитной буре, однако данная информация не подтверждается прогнозом учёных.