«Зубодробительные» трюки показали на фестивале моржей под Волгоградом

В минувшую субботу, 22 февраля, в Волжском Волгоградской области прошел традиционный фестиваль «МоржеРан», в котором приняли участие более 120 любителей ледяной воды из разных уголков России. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, участники, которые собрались на берегу Волгоградского водохранилища в холодный и ветреный февральский день, состязались в гонках, состоящих из забегов и заплывов на различные дистанции. И, если у зрителей фестиваля зуб на зуб не попадал от холода, то участники состязаний с удовольствием демонстрировали выносливость и закалку.





В этом году фестиваль стал также частью Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции «моржи» облили себя на свежем воздухе холодной водой из ведер красного, синего и белого цветов, повторяющих цветовую гамму российского флага.





Фото: Открытый Волжский / VK.com