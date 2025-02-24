



Гидрометцентр продлил действие предупреждения о погодной опасности для Волгоградской области ещё на несколько дней. Как сообщает ИА «Высота 102», ухудшение погоды прогнозируется в период с 24 по 27 февраля. Регион окажется во власти снежного бурана, тумана, а также гололёдных явлений.

Жёлтый уровень опасности введён в области до 21:00 24 февраля из-за возможного ухудшения видимости. Специалисты прогнозируют сильную метель. В ночь на 26 февраля в отдельных районах ожидается туман. Одновременно метеорологи предупреждают об опасности образования гололёда на автомобильных дорогах.

В свою очередь пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» уточняет, что в ближайшие часы сильная метель может вызвать снижение ведомости на автотрассах до 1 тыс. метров.

Отметим, ранее редакция сообщала об уточнённом прогнозе Волгоградского ЦГМС. По расчётам специалистов, снегопад задержится в регионе до 26 февраля. Также ожидается усиление ночных морозов вплоть до -21 °C.