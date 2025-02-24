Общество

SuperJob: половина волгоградцев высказалась против пенсионной реформы

Общество 24.02.2025 09:42
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24.02.2025 09:42


В Волгограде 50% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин. По данным аналитиков SuperJob, которые провели опрос среди экономически активного населения города-героя,  практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола
При этом мужчины аргументируют свою позицию равноправием обоих полов. Часть опрошенных женщин также встала на сторону мужчин в этом вопросе. Так, 20% респондентов, представляющих слабый пол,  указали на то, что мужчины умирают раньше женщин, а мужская работа связана с большой физической нагрузкой, из-за чего к 65 годам здоровья просто не остается. 
Однако каждая вторая опрошенная женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на нагрузку, которая выпадает на волгоградок, связанную с уборкой, готовкой, воспитанием детей и другой домашней работой. 
Напомним, пенсионная реформа стартовала  в 2019 году. Она предусматривала постепенный подъем выхода на пенсию для женщин – в 60 лет, а для мужчин – в 65 лет. 
Фото V102.RU (архив)

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