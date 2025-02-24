SuperJob: половина волгоградцев высказалась против пенсионной реформы

Общество 24.02.2025 09:42
0
24.02.2025 09:42
В Волгограде 50% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин. По данным аналитиков SuperJob, которые провели опрос среди экономически активного населения города-героя, практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола
При этом мужчины аргументируют свою позицию равноправием обоих полов. Часть опрошенных женщин также встала на сторону мужчин в этом вопросе. Так, 20% респондентов, представляющих слабый пол, указали на то, что мужчины умирают раньше женщин, а мужская работа связана с большой физической нагрузкой, из-за чего к 65 годам здоровья просто не остается.
Однако каждая вторая опрошенная женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на нагрузку, которая выпадает на волгоградок, связанную с уборкой, готовкой, воспитанием детей и другой домашней работой.
Напомним, пенсионная реформа стартовала в 2019 году. Она предусматривала постепенный подъем выхода на пенсию для женщин – в 60 лет, а для мужчин – в 65 лет.
Фото V102.RU (архив)
Росстат подвел демографические итоги в Волгоградской области за 2024 год24.02.2025 14:31
Общество 24.02.2025 14:31
В школе Волгограда увековечили память героя СВО Владислава Плахова24.02.2025 14:21
Общество 24.02.2025 14:21
Госжилнадзор предупредил волгоградцев о «сюрпризах» в платежках24.02.2025 13:50
Общество 24.02.2025 13:50
«Зубодробительные» трюки показали на фестивале моржей под Волгоградом24.02.2025 12:44
Общество 24.02.2025 12:44
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о метели, гололёде и морозном тумане24.02.2025 12:08
Общество 24.02.2025 12:08
Бочаров обсудил перспективы весеннего сева с учетом погодных условий и поддержку аграриев24.02.2025 11:40
Общество 24.02.2025 11:40
В СФР рассказали о новых правилах покупки жилья на средства маткапитала24.02.2025 11:18
Общество 24.02.2025 11:18
Волгоградскую ветлабораторию уличили в незаконном производстве отравы для бродячих собак24.02.2025 11:16
Общество 24.02.2025 11:16
В Волгоградской области по итогам переписи насчитали 9745 воробьев24.02.2025 11:06
Общество 24.02.2025 11:06
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с картами Visa и Mastercard24.02.2025 10:02
Общество 24.02.2025 10:02
Четверо волгоградцев заразились редкой инфекцией от коров и собак24.02.2025 09:46
Общество 24.02.2025 09:46
«А может, уже хватит?»: снегопад в Волгоградской области продлится до 26 февраля24.02.2025 09:13
Общество 24.02.2025 09:13
Андрей Малахов из Волгоградской области скончался в Москве24.02.2025 08:12
Общество 24.02.2025 08:12
Волгоградцев предупредили о мошенничестве под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard23.02.2025 20:10
Общество 23.02.2025 20:10
В Камышине открыли бюст Героя России Даниила Ежова23.02.2025 18:36
Общество 23.02.2025 18:36