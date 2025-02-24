



Губернатор Волгоградской области очередное совещание посвятил 24 февраля предстоящему весеннему севу и поддержке аграриев.

Как было отмечено в ходе совещания, подготовка к весеннему севу продолжается в Волгоградской области в плановом порядке с учетом сложившихся погодных условий – недостатка дождей и снежного покрова. В купе с отрицательными температурами под конец календарной зимы сложившаяся ситуация создает определенные риски для озимых культур. Однако, основа под урожай 2025 года в Волгоградской области заложена хорошая, по данным специалистов.

– Озимые культуры посеяны на площади 1,5 млн га. По оценке специалистов, состояние основного озимого клина в настоящее время удовлетворительное. Яровой сев по плану составит 1,7 млн га, а посевная площадь в целом – 3,3 млн га на уровне среднемноголетних показателей, – подчеркнул Андрей Бочаров.

По информации, озвученной Андреем Бочаровым, объем господдержки волгоградских аграриев на 2025 год прогнозно сформирован на уровне 4,2 млрд руб. Объемы краткосрочных кредитов по льготной ставке порядка 8,5% годовых, выделенных для Волгоградской области на проведение весенних полевых работ, в этом году выросли практически вдвое и превышают 600 млн рублей.

– В настоящее время ведется прием заявок сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий, стимулирующих производство овощей, картофеля, молока, а также развитие племенного животноводства. Выплаты планируем начать уже в марте текущего года, — сказал губернатор.

Семенами яровых зерновых и зернобобовых культур волгоградские сельхозтоваропроизводители обеспечены на 100% от потребности. Кроме того, в Волгоградской области создан достаточный резерв минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, запчастей. Завершаются работы по подготовке к весенним полевым работам сельскохозяйственной техники.

Исходя из реальных погодных условий и рекомендаций экспертов, Андрей Бочаров поручил главам муниципальных образований и профильным чиновникам в оптимальные агротехнические сроки приступить к внесению минеральных удобрений и затем — к весеннему севу зерновых и овощных культур.

– Необходимо на регулярной основе проводить мониторинг состояния озимых культур и, при необходимости, принимать дополнительные решения, в том числе по корректировке весеннего сева; обеспечить в плановом порядке, в установленные сроки доведение до сельхозпроизводителей Волгоградской области средств государственной поддержки, – сказал глава Волгоградской области.

Фото: пресс-служба АВО