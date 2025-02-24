Общество

В Волгоградской области ушел из жизни первостроитель Волжского Марк Калиниченко

Общество 24.02.2025 15:08
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24.02.2025 15:08


В Волгоградской области ушёл из жизни первостроитель города Волжского Марк Петрович Калиниченко. Печальную новость сообщили 24 февраля в Волжской городской думе. 

Уроженец Сталинграда Марк Петрович Калиниченко внес личный вклад в проектирование и строительство жилых домов в Волжском. Впервые в СССР, благодаря ему, в городе-спутнике Волгограда применялись стройматериалы и керамзитобетона. Успешный опыт волжан вскоре подхватили по всему Советскому Союзу, а в 1975 году в Волжском прошло Всесоюзное совещание по этой теме. Событие увековечено на здании по адресу пр. Ленина, 28. 

– 5 сентября 1954 года Марк Петрович Калиниченко был участником закладки первого куба бетона в здание ГЭС. Его портрет вместе с другими передовиками был помещен на строящейся в то время водосливной плотине, – напомнили в Волжской гордуме. –В 1972 году, будучи заместителем главного инженера Волгоградгидростроя, Марк Петрович руководил реставрационно-архитектурными работами скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Калиниченко М.П. один из первых активных членов общественной организации Клуб первостроителей. За строительство Волжской ГЭС награжден Орденом «Знак Почета».  

Марк Петрович являлся Почетным гражданином города Волжского. Имя первостроителя Волжского занесено в городскую Книгу Почета.

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