Под Волгоградом мужчина сгорел заживо из-за непотушенной сигареты

24 февраля в Жирновском районе Волгограда произошёл пожар в частном жилом доме. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь начал распространяться по одной из комнат ранним утром. В результате происшествия скончался хозяин жилого строения.

- Погибший мужчина проживал один. Возгорание в его жилище произошло около 6 часов утра. Специалисты установили, что очаг находился в спальной комнате, - сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, по факту произошедшего следователями организована проверка. На текущий момент эксперты склоняются к тому, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. Погибший заснул с сигаретой, которая и вызвала пожар.

Фото из архива ИА «Высота 102»