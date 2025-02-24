В Волгоградской области по итогам переписи насчитали 9745 воробьев





Итоги необычной переписи опубликовали авторы проекта по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина. Как сообщает ИА «Высота 102», при помощи почти 800 наблюдателей орнитологи пересчитали воробьев в Волгоградской области.

Так, по итогам Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах» 2025 (зимний сезон), которая состоялась 8-16 февраля текущего года, в Волгограде и области насчитывалось 9745 воробьев. Из них 7034 – домовые, 668 – полевые. Интересно, что самок более чем на сотню меньше – 1447 и 1614, соответственно.

По данным авторов проекта, численность воробьев в Волгоградской области одна из самых высоких в России. В числе лидирующих регионов оказались: Москва (15793 воробья), Рязанская область (11832 воробья), Московская область (10653 воробья), Волгоградская область (9745 воробьев) и Новосибирская область (9166 воробьев).

В целом же отмечается, что в России по сравнению с прошлым годом количество пересчитанных воробьев увеличилось на 25%. Наблюдатели работали в 81 регионе РФ.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»