В школе Волгограда увековечили память героя СВО Владислава Плахова





В Краснооктябрьском районе Волгограда на территории школы №49 состоялась церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Владиславу Плахову. Как сообщает ИА «Высота 102», памятная табличка установлена на фасаде образовательного учреждения. В церемонии приняли участие родные и близкие павшего героя.

По сообщению администрации Волгограда, Владислав погиб 8 ноября 2023 года. Выпускник школы в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2022 году окончил высшее учебное заведение войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, после чего для несения службы был направлен в Кировскую область.

– С августа 2022 года выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. 8 ноября 2023 года погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой области, – сообщили в мэрии Волгограда.

Владислав Плахов награжден медалями Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» I и II степени. В декабре 2023 года указом главы государства посмертно представлен к высшей государственной награде – ордену Мужества.