



В январе 2025 года власти Волгограда зафиксировали 359 случаев нарушения расписания работы автобусов №№ 6, 25, 35, 55, 59, 88. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент городского хозяйства вынужден был выставить перевозчику очередной штраф в размере 477 тыс. рублей.

Сложнее всего компании пришлось с организацией работы маршрута № 55. За месяц здесь число выявленных нарушений составило 160. Ещё 90 рейсов не были выполнены на маршруте № 35.





Напомним, в 2023 году администрация Волгограда заключила контракт с ООО «ВАП» на осуществление пассажирских перевозок по шести городским маршрутам до ноября 2030 года. На это из бюджета было выделено 11,7 млрд рублей. При этом только в рамках данного соглашения муниципалитет за два года четырежды штрафовал перевозчика на общую сумму в размере 5,7 млн рублей.