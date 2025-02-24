



В Волгоградской области действует новый порядок приобретения недвижимости за счёт средств материнского капитала. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь родителям придётся согласовывать покупку с властями. Последние должны будут провести комиссионное обследование жилплощади и выдать заключение о его техническом состоянии.

- До этого года специалисты направляли средства на покупку квартиры только при наличии сведений о том, что она не находится в аварийном доме. Мы получали эту информацию в рамках межведомственного взаимодействия. С 2025 года для приобретения всех видов жилья за счет средств материнского капитала необходимо заключение межведомственной комиссии о том, что приобретаемое жилье соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального отделения СФР России.

Отметим, выдача соответствующих документов организована районными администрациями. Получить заключение комиссии родителям необходимо перед подачей заявления в фонд.